ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Правительственный самолет КНДР, используемый лидером Ким Чен Ыном для поездок, вылетел в воскресенье из Пхеньяна в Сингапур, сообщает агентство Ренхап.

По данным сайта flightradar24.com, самолет Ил-62 северокорейских авиалиний Air Koryo находится в воздушном пространстве Китая между городом Ухань и округом Юэян.

Официального подтверждения со стороны северокорейских властей нет.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что из Пхеньяна в Сингапур вылетел рейс китайских авиалиний. Специалисты предположили, что на нем мог находиться лидер КНДР Ким Чен Ын, однако официального подтверждения эта информация не получила.

В преддверии саммита

Агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с планами Трампа, сообщило, что президент в начале саммита намерен провести короткую встречу один на один с Ким Чен Ыном.

Трамп заявил ранее, что, по его мнению, он узнает "в первую же минуту", серьезно ли настроен северокорейский лидер насчет денуклеаризации, и "произойдет ли что-то позитивное".

Временное потепление в диалоге КНДР с Вашингтоном вызвало заявление Пхеньяна о том, что он берет курс на денуклеаризацию. Дональд Трамп и Ким Чен Ын запланировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. В конце мая американский лидер заявлял, что отказывается от саммита, позже появилась информация о возврате к подготовке встречи.

Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.

