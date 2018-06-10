ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Правительственный самолет КНДР, используемый лидером Ким Чен Ыном для поездок, вылетел в воскресенье из Пхеньяна в Сингапур, сообщает агентство Ренхап.
Официального подтверждения со стороны северокорейских властей нет.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что из Пхеньяна в Сингапур вылетел рейс китайских авиалиний. Специалисты предположили, что на нем мог находиться лидер КНДР Ким Чен Ын, однако официального подтверждения эта информация не получила.
В преддверии саммита
Агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с планами Трампа, сообщило, что президент в начале саммита намерен провести короткую встречу один на один с Ким Чен Ыном.
Трамп заявил ранее, что, по его мнению, он узнает "в первую же минуту", серьезно ли настроен северокорейский лидер насчет денуклеаризации, и "произойдет ли что-то позитивное".
Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.