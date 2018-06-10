В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Полиция Японии арестовала мужчину, совершившего нападение с ножом на пассажиров скоростного поезда, в результате которого один человек погиб и еще двое получили ранения.

По данным телеканала NHK , инцидент произошел вечером в субботу в скоростном поезде, следовавшем из Токио в Осаку. Согласно материалам расследования, спустя некоторое время после отправления молодой человек внезапно начал размахивать ножом и напал на находившихся в одном из вагонов пассажиров.

В результате инцидента мужчина в возрасте от 30 до 40 лет получил ранения в шею и позже скончался в больнице. Еще две женщины получили ранения в область головы, угрозы их жизни нет.

Нападавший был задержан сотрудниками японской полиции. Им оказался 22-летний Итиро Кодзима. Задержанный в ходе допроса заявил, что нападение не было запланировано и произошло, так как он был сильно раздражен. Вместе с этим, как отмечает телеканал, в его вещах были найдены многочисленные колюще-режущие предметы, что ставит под сомнение озвученные им объяснения произошедшего.