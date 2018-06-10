СМИ назвали главный страх прибалтийских стран перед Россией

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прибалтийские страны опасаются, что Россия перестанет подавать им электричество, пишет Helsingin Sanomat.
Издание сообщает, что перед Прибалтикой может существовать угроза отключения электричества со стороны России, если Москва выйдет из БРЭЛЛ в 2020-х годах, когда Калининград станет энергетически независимым. В связи с этим, Эстония, Латвия и Литва намерены отключиться от БРЭЛЛ к 2025 году и присоединиться к европейской системе, проходящей через Польшу.
"Налогоплательщики понесут дополнительные расходы, а энергетическая безопасность не повысится", — рассказал собеседник издания.
Прибалтийские страны заявили о планах выйти из БРЭЛЛ еще в октябре 2017 года. В конце марта президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий встретились с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и достигли совместного заявления, предусматривающего синхронизацию прибалтийских электросетей через Польшу к 2025 году.