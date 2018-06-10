В Китае началось заседание совета глав стран ШОС в узком составе

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Первое заседание Совета глав стан-участниц Шанхайской организации сотрудничества после присоединения к объединению Индии и Пакистана началось в воскресенье в китайском прибрежном городе Циндао.

Лидер КНР СИ Цзиньпин приветствовал лидеров стан-участниц организации, после чего состоялось совместное фотографирование. Председателем на заседании будет Си Цзиньпин, который выступит со вступительной речью.

После этого лидеры продолжат совещание, но уже в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций. Во второй половине пройдет церемонии подписания документов, которые определят вектор направления развития организации на ближайшие годы. Главным итоговым политическим документом станет Циндаоская декларация.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.