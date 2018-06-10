К побережью Японии приближается тайфун

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Тайфун "Маликси", ставший пятым в нынешнем сезоне, приближается с юго-запада к восточному побережью Японии, неся с собой штормовой ветер и ливневые дожди.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей и будет продолжать снижаться. Скорость ветра в центре тайфуна — 30 метров в секунду, а при порывах доходит до 40 метров в секунду.

Сейчас циклон движется в северо-восточном направлении со скоростью около 30 километров в час. Ожидается, что "Маликси" подойдет к юго-восточным и восточным регионам главного японского острова Хонсю к вечеру воскресенья или утру понедельника.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 8 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.