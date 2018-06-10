От учений НАТО в Прибалтике страдает народ, заявил военный обозреватель

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. От военных учений НАТО в Прибалтике страдает народ этих республик, рассказал в интервью Sputnik Литва военный обозреватель Александр Жилин.

По его словам, мало кто задумывается о том, что НАТО, размещая в Прибалтике контингент, сосредотачивает там определенные силы и таким образом подвергает народы этих стран угрозе, потому что фактически речь идет о прямом противостоянии с Россией.

"Мы же не можем не реагировать на эту ситуацию, поэтому проститутки радуются, политические проститутки получают деньги от англосаксов за то, чтобы торговать национальными интересами. Куда не кинь — везде, получается, выигрывают проститутки", — сказал Жилин.

С 3 по 15 июня в Польше и странах Балтии проходят учения "Saber Strike — 2018" с участием 18 тысяч военнослужащих из стран НАТО и ряда союзников Альянса.