От учений НАТО в Прибалтике страдает народ, заявил военный обозреватель

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. От военных учений НАТО в Прибалтике страдает народ этих республик, рассказал в интервью Sputnik Литва военный обозреватель Александр Жилин.
"Мы же не можем не реагировать на эту ситуацию, поэтому проститутки радуются, политические проститутки получают деньги от англосаксов за то, чтобы торговать национальными интересами. Куда не кинь — везде, получается, выигрывают проститутки", — сказал Жилин.
С 3 по 15 июня в Польше и странах Балтии проходят учения "Saber Strike — 2018" с участием 18 тысяч военнослужащих из стран НАТО и ряда союзников Альянса.