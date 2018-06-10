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G7 или G6+1: коммюнике озвучено, но Трамп заявил, что не поддержит его

Сюжет:
Саммит G7 в Канаде (88)
03:0510.06.2018
(обновлено: 03:11 10.06.2018)
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© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство ГерманииКанцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии

КВЕБЕК, 10 июн — РИА Новости. Саммит G7 завершился в канадском городе Ла Мальбе в Квебеке оглашением итогового коммюнике, однако президент США Дональд Трамп, досрочно покинувший встречу, уже успел поставить его итоги под сомнение.

Рукопожатие на саммите G7. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
США не подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату
Разногласия по ключевым вопросам

Страны G7 чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов.

Так, США в одностороннем порядке вышли из Парижского соглашения по климату, договоренности по иранской ядерной программе, а также ввели пошлины на сталь и алюминий в том числе против Канады и своих европейских партнеров. Появился реальный риск, что лидеры впервые не смогут согласовать итоговое коммюнике саммита. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредили Трампа, что без уступок с его стороны по комплексу вопросов заключительное коммюнике они подписывать не будут.

Опасения, как казалось, не оправдались: финальный документ встречи все-таки был одобрен всеми членами группы. По крайней мере, на бумаге все сходится. "Мы, лидеры G7" — так начинается коммюнике.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Абэ призвал Россию конструктивно участвовать в мировых процессах
Однако Дональд Трамп, находящийся в полете в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, уже после публикации официального документа заявил в своём микроблоге в Twitter, что "поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике".

Американского президента обидели "ложные", по его словам, высказывания канадского премьера Трюдо на итоговой пресс-конференции. Объяснения заявлений своего руководителя со стороны Белого дома пока не последовало.

Коммюнике

Согласно итоговому коммюнике, стороны договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом". Руководители стран призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство"*.

Главы семи государств также пришли к согласию по будущему отношений с Москвой. "Мы призываем Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима", — говорится в документе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AP Photo / Simon Dawson
Мэй назвала условие возврата России в "Большую восьмерку"
Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом она не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

По итогам саммита G7 лидеры заявили о готовности "принять дополнительные ограничительные меры" против России. " Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва. Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Лидеры "семерки" договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© Алексей Витвицкий
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Мэй отреагировала на ранний отъезд Трампа с саммита "Большой семерки"
Стало известно место следующего саммита "семерки": в будущем году лидеры соберутся во французском курортном городе Биарриц.

Следующая остановка — Сингапур

Трамп опоздал, но все-таки пришел на сессию G7, посвященную гендерному равенству. А вот дискуссию по мерам защиты окружающей среды американский президент пропустил: ему предстоял долгий перелет в Сингапур, где 12 июня должна состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, в вопросе о переговорах с северокорейским руководителем Трамп получил всеобщую поддержку. Однако, возможно, это не единственная причина, по которой Трамп проигнорировал природоохранную сессию. Президент известен своим скептическим отношением к проблеме глобального изменения климата, год назад США в одностороннем порядке вышли из Парижского климатического соглашения, которое подписали почти все государства мира.

В любом случае теперь внимание мирового сообщества переносится в Сингапур. Трамп сообщил, что ему понадобится лишь "минута", чтобы определить серьезность намерений лидера КНДР Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
© AFP 2018 / Saul Loeb
Политолог рассказал, для чего поднималась тема "присоединения России" к G7
"И если этого не произойдёт, я не буду тратить своё время и не хочу тратить его", — подчеркнул американский президент.

С Россией или без?

Накануне вылета в Канаду Трамп вновь всех удивил: он предложил вернуть Россию в объединение, тем самым восстановив формат G8. "Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7. Думаю, что G8 была бы лучше, и возвращение России было бы хорошо. Мы ищем мира во всем мире, а не играем в игры", — объяснил американский лидер.

Россию исключили из группы в 2014 году из-за "аннексии Крыма" и "дестабилизации ситуации на Украине". Идею позвать Россию обратно с учётом ее "центральной роли в самых деликатных геополитических делах" открыто поддержал и новый итальянский премьер Джузеппе Конте. Возможно, в ряду сторонников G8 был кто-то ещё: по словам самого Трампа, "некоторым людям" нравится эта идея.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7. 9 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп ответил на вопрос о Крыме
Тем не менее открыто в этом больше не признался никто: в публичных заявлениях остальные члены группы к предложению Трампа отнеслись настороженно. По словам британского премьера Терезы Мэй, Москва для воссоединения с "семеркой" должна "изменить своё поведение". Президент Франции Эммануэль Макрон высказался более конкретно: в качестве условия возвращения России в "клуб" он назвал "выполнение минских соглашений".

Сама Россия в группу "семи" не очень-то стремится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва хотела бы сосредоточиться на работе в G20. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "перспективным форматом" является "двадцатка". Замглавы МИД Сергей Рябков назвал формат G7 "выдыхающимся", из "прошлого". Аналогичного мнения придерживаются и в экспертном сообществе.

* Запрещенная в России террористическая организация

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