Трамп заявил, что США не подпишут итоговое коммюнике "Большой семерки"

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита G7 в Канаде.

Ранее о том, что коммюнике согласовано всеми странами сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позднее документ был обнародован.

На своей странице в Twitter Трамп объяснил, что такое решение он принял из-за ряда высказываний канадского премьера.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность (введения) тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!" — написал Трамп.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, сказав, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины — это ответ на его 270% (пошлины) на молочные продукты (США)!" — добавил Трамп.

США в мае заявили, что вводят пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран.