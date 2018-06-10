Лидеры G7 призвали Израиль и Палестину к переговорам

КВЕБЕК, 10 июн — РИА Новости. Лидеры G7 выразили обеспокоенность в связи с конфликтом между Израилем и Палестиной и призвали стороны к переговорам, говорится в итоговом коммюнике саммита группы.

"Мы обеспокоены израильско-палестинским конфликтом, особенно в свете последних событий. Мы поддерживаем возобновление содержательных мирных переговоров между Израилем и Палестиной, цель которых — достичь решения, обеспечивающего мир и безопасность для обеих сторон", — говорится в документе.

За время "Великого марша возвращения", начатого 30 марта, в стычках с израильтянами погибли более 120 палестинцев, тысячи пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Израильтяне отвергают множащиеся обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".