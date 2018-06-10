Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7. 9 июня 2018

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7. 9 июня 2018

КВЕБЕК, 10 июн — РИА Новости. Лидеры стран G7 призвали Иран воздерживаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий, говорится в итоговом коммюнике саммита группы.

"Признавая угрозу, которую иранская ракетная программа несет международному миру и безопасности, мы призываем Иран воздержаться от запусков баллистических ракет и других действий, которые не соответствуют резолюции Совета безопасности ООН 2231 и оказывают дестабилизирующее воздействие на регион", — отмечается в документе.

Стороны заявили о намерении убедиться, что иранская ядерная программа продолжает носить мирный характер.

Главы семи государств также осудили "финансовую поддержку терроризму" со стороны Ирана.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.