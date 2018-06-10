КВЕБЕК, 10 июн — РИА Новости. Лидеры стран G7 призвали Иран воздерживаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий, говорится в итоговом коммюнике саммита группы.
Стороны заявили о намерении убедиться, что иранская ядерная программа продолжает носить мирный характер.
Главы семи государств также осудили "финансовую поддержку терроризму" со стороны Ирана.
Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.