Мэй выступила против выстраивания отношений с США по принципу "око за око"

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против выстраивания отношений с США по принципу "око за око".
Она отметила, что введение пошлин подорвет конкуренцию, приведет к снижению производительности, подавит стимулы для инноваций и "в конечном итоге сделает всех беднее".
"В ответ ЕС введет ответные меры. В то же время нам нужно избегать продолжения эскалации по принципу "око за око" и поддерживать конструктивный диалог. Как защитник свободной торговли, Великобритания продолжит поддерживать эти усилия", — отметила Мэй.
ЕС может принять предварительные меры по защите рынка стали и алюминия в июле, хотя полное расследование в направлении возможного введения защитных мер займет девять месяцев. Евросоюз также намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.