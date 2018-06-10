Мэй выступила против выстраивания отношений с США по принципу "око за око"

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против выстраивания отношений с США по принципу "око за око".

"Когда мы не согласны с нашими союзниками в чем-то, нужно об этом говорить и озвучивать проблему открыто и честно. Именно это мы и сделали на саммите, выразив глубокое разочарование в связи с неоправданным решением США ввести пошлины на импорт европейской стали и алюминия", — сказала Мэй на пресс-конференции по окончании саммита "семерки" в Канаде.

Она отметила, что введение пошлин подорвет конкуренцию, приведет к снижению производительности, подавит стимулы для инноваций и "в конечном итоге сделает всех беднее".

"В ответ ЕС введет ответные меры. В то же время нам нужно избегать продолжения эскалации по принципу "око за око" и поддерживать конструктивный диалог. Как защитник свободной торговли, Великобритания продолжит поддерживать эти усилия", — отметила Мэй.

США недавно заявили, что вводят пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Британские власти подчеркнули, что глубоко разочарованы этим решением США и намерены продолжать работать с США и ЕС, чтобы обеспечить лучшие условия для британского бизнеса.

ЕС может принять предварительные меры по защите рынка стали и алюминия в июле, хотя полное расследование в направлении возможного введения защитных мер займет девять месяцев. Евросоюз также намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.