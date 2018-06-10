Мэй назвала условие возврата России в "Большую восьмерку"

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Россия должна изменить свое поведение, чтобы вернуться в состав "восьмерки", заявила на пресс-конференции по итогам саммита G7 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем РФ в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", — сказала Мэй, отвечая на вопрос журналиста, который спрашивал, не считает ли она, что президент США Дональд Трамп не прислушивается к ее точке зрения по данному вопросу.

Ранее Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Мэй напомнила президенту США, за что Россия была исключена из G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".