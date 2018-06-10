Макрон назвал примерные даты следующего саммита "Большой семерки"

ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Саммит G7 в 2019 году пройдет во французском городе Биарриц, точные даты пока определяются, но это произойдет "скорее в конце лета", заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам своего пребывания на саммите "большой семерки" в Канаде.

"Франция в следующем году принимает президентство в G7. Мы продолжим работу по некоторым темам, чтобы быть более эффективными. В начале следующего года мы представим и свои приоритеты", — сказал французский лидер.

Он озвучил город, который примет международную встречу — им оказался Биарриц, расположенный на юго-западе Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.

"Саммит пройдет в красивом городе Биарриц, мэр которого согласился нас принять…. Пока я не могу сказать вам окончательных дат. Это будет летом, скорее всего, в конце лета 2019. Сейчас мы сопоставляем различные расписания", — добавил Макрон.