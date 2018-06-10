ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Страны G7 договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении РФ, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по окончании саммита "семерки".

"Я приветствую понимание "семеркой" необходимости сохранить санкции в отношении РФ в свете того, что Россия не выполнила в полной мере обязательства по минским соглашениям на Украине. Мы договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении РФ", — заявила Мэй.