"Шестерка" против Трампа: почему коллективный Запад рассыпается

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Владимир Ардаев, Татьяна Меликян. Их было восемь, но осталось шесть — де-юре без России, а де-факто еще и без США. В Канаде завершился ежегодный саммит "Группы семи" (G7), ставший самым скандальным за всю историю подобных встреч. Торговая война из-за американских тарифов на сталь и алюминий, публичные перепалки политиков в Twitter, жесткие рукопожатия, опоздания и высокомерие Дональда Трампа — таким запомнится этот саммит в уютном курортном городе Ла-Мальбе. РИА Новости рассказывает, возможно, о последнем собрании "Большой семерки".
Кругом война торговаяпотратили на обеспечение безопасности гостей. Впрочем, внутреннее напряжение в "Группе семи" таково, что внешнее недовольство попросту не замечалось.
В конце марта Вашингтон, руководствуясь "соображениями национальной безопасности", ввел ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и алюминий — 10 процентов. Это распространялось и на традиционных партнеров США — Канаду, Индию, Японию и страны Евросоюза. В Брюсселе пообещали принять ответные меры, но отказались называть происходящее торговой войной. Хотя боевой настрой продемонстрировали все стороны.
Когда они наконец встретились и вышли к прессе, Макрон первым протянул Трампу руку и так долго сжимал ее, что оставил на коже американца следы, отмечает The Telegraph. Оба лидера высказали мнение, что прогресс по торговым тарифам США для Европы возможен. Трамп не исключил смягчения своих позиций. "Что-то должно произойти. Думаю, это будет что-то положительное", — поделился своими ощущениями американский президент.
Нечем крыть
"Впору говорить не об "охлаждении" между США и Европой, а о политическом кризисе, который сейчас находится в горячей стадии. Неизвестно, чем он закончится, не исключено, что полной капитуляцией европейских лидеров", — считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. На его взгляд, ни у кого в Европе нет рычагов влияния на главу Белого дома. "Прежде европейцы представляли ценность как некий посредник, а теперь вынуждены в вопросах безопасности полностью полагаться на США", — уверен Бордачев.
Европейские лидеры действительно не могут повлиять на Трампа, подтверждает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. "Они уже убедились, что он просто игнорирует их точку зрения. Это касается и иранской проблемы, и пошлин, и прошлогоднего выхода из Парижского соглашения по климату", — говорит эксперт.
Самопиар за счет Москвы
Неожиданно фактором внутренних раздоров стала и Россия. Перед вылетом в Канаду президент США заявил, что на саммите должна была бы присутствовать и Москва. Заявление Трампа прозвучало после слов Ангелы Меркель о невозможности возвращения России к работе в данном формате, поскольку "присоединение Крыма является нарушением международных норм права".сообщила британская Guardian. Под таковыми, несомненно, подразумевалась и Россия.
Москва отреагировала однозначно. Вопрос присоединения России к G7 совершенно не актуален, подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков. На его взгляд, политики поднимают эту тему для самопиара и привлечения внимания к "выдыхающемуся" формату "семерки".
"Трамп рассчитывает на то, что Россия, испытывая чувство уязвленного самолюбия, воспользуется предложением вернуться в G7, — считает Тимофей Бордачев. — Он играет со всеми. И никому ничего искренне и с долгосрочными намерениями не предлагает. Потому обсуждать всерьез его заявление о России и "восьмерке" вряд ли целесообразно".
Теперь все зависит от того, продолжит ли существовать сам "коллективный Запад", которого до окончания Второй мировой войны никогда не было. "Не исключено, что все вернется к прежнему неконсолидированному состоянию. И то, как ведет себя Трамп, делает такой исход все более вероятным, он заставляет противостоять Америке даже тех, кто категорически не хочет ей противостоять", — заключает эксперт.