"Шестерка" против Трампа: почему коллективный Запад рассыпается

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Владимир Ардаев, Татьяна Меликян. Их было восемь, но осталось шесть — де-юре без России, а де-факто еще и без США. В Канаде завершился ежегодный саммит "Группы семи" (G7), ставший самым скандальным за всю историю подобных встреч. Торговая война из-за американских тарифов на сталь и алюминий, публичные перепалки политиков в Twitter, жесткие рукопожатия, опоздания и высокомерие Дональда Трампа — таким запомнится этот саммит в уютном курортном городе Ла-Мальбе. РИА Новости рассказывает, возможно, о последнем собрании "Большой семерки".

Кругом война торговая

Под лозунги "Нет депортациям!" и "Откройте границы!" несколько сотен протестующих сжигали флаги стран — участниц саммита G7. Масштаб беспорядков не сравнится с тем, что устроили в прошлом году в Гамбурге перед "Большой двадцаткой", но для тихого Квебека — событие из ряда вон. Благо сама встреча "семерки" прошла в 140 километрах от города, в местечке Ла-Мальбе. Почти 70 процентов из 600-миллионного бюджета саммита потратили на обеспечение безопасности гостей . Впрочем, внутреннее напряжение в "Группе семи" таково, что внешнее недовольство попросту не замечалось.

В конце марта Вашингтон, руководствуясь "соображениями национальной безопасности", ввел ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и алюминий — 10 процентов. Это распространялось и на традиционных партнеров США — Канаду, Индию, Японию и страны Евросоюза. В Брюсселе пообещали принять ответные меры, но отказались называть происходящее торговой войной. Хотя боевой настрой продемонстрировали все стороны.

Аккурат перед саммитом Дональд Трамп раскритиковал канадского премьера Джастина Трюдо за высокие пошлины. В Twitter он упрекнул соседей в том, что те практически уничтожают сельское хозяйство США. Затем заочно схлестнулся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ответ пришел все в том же Twitter: Макрон сообщил, что шесть стран "семерки" готовы подписать итоговый документ саммита без Трампа. И заметил: "Американскому президенту все равно, что он находится в изоляции".

Когда они наконец встретились и вышли к прессе, Макрон первым протянул Трампу руку и так долго сжимал ее, что оставил на коже американца следы, отмечает The Telegraph. Оба лидера высказали мнение, что прогресс по торговым тарифам США для Европы возможен. Трамп не исключил смягчения своих позиций. "Что-то должно произойти. Думаю, это будет что-то положительное", — поделился своими ощущениями американский президент.

© REUTERS / Leah Millis Рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7. 8 июня 2018 года © REUTERS / Leah Millis Рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7. 8 июня 2018 года

Нечем крыть

© REUTERS / Leah Millis Президент США Дональд Трамп с опозданием прибыл на завтрак лидеров G7, который был посвящен вопросам гендерного равенства. 9 июня 2018 года © REUTERS / Leah Millis Президент США Дональд Трамп с опозданием прибыл на завтрак лидеров G7, который был посвящен вопросам гендерного равенства. 9 июня 2018 года

На завтрак лидеров "Большой семерки", посвященный вопросам гендерного равенства, во второй день саммита Трамп опоздал. Объяснять задержку и здороваться с остальными не стал. И свою программу пребывания на саммите, как и обещал, сократил. Американский президент пропустил заседание по проблемам окружающей среды и глобальному изменению климата. Этой теме хозяин саммита Джастин Трюдо придавал особое значение. Канадский премьер пригласил к дискуссии представителей Африки и островных государств. Но обсуждению загрязнения океана Трамп предпочел куда более важное для него мероприятие — подготовку и вылет в Сингапур на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Итоговое коммюнике "Группа семи" принимала без президента США.

"Впору говорить не об "охлаждении" между США и Европой, а о политическом кризисе, который сейчас находится в горячей стадии. Неизвестно, чем он закончится, не исключено, что полной капитуляцией европейских лидеров", — считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. На его взгляд, ни у кого в Европе нет рычагов влияния на главу Белого дома. "Прежде европейцы представляли ценность как некий посредник, а теперь вынуждены в вопросах безопасности полностью полагаться на США", — уверен Бордачев.

Европейские лидеры действительно не могут повлиять на Трампа, подтверждает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. "Они уже убедились, что он просто игнорирует их точку зрения. Это касается и иранской проблемы, и пошлин, и прошлогоднего выхода из Парижского соглашения по климату", — говорит эксперт.

Самопиар за счет Москвы

Этот саммит войдет в историю, потому что такого раскола между членами G7 не было никогда, и дело не только в США. "Между остальными участниками нет полного взаимопонимания: канцлер ФРГ Ангела Меркель и члены ее кабинета хотя и возмущены пошлинами, но выступают против торговой войны. Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, требует более жестких мер. Премьер-министр Италии Джузеппе Конти пока теряется, его японский коллега Синдзо Абэ смотрит на все отстраненно, у него с Трампом никаких проблем нет", — перечисляет Лукьянов.

Неожиданно фактором внутренних раздоров стала и Россия. Перед вылетом в Канаду президент США заявил, что на саммите должна была бы присутствовать и Москва. Заявление Трампа прозвучало после слов Ангелы Меркель о невозможности возвращения России к работе в данном формате, поскольку "присоединение Крыма является нарушением международных норм права".

В то же время часть лидеров согласилась с предложением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй создать специальную "структуру быстрого реагирования" на "действия враждебных стран", сообщила британская Guardian. Под таковыми, несомненно, подразумевалась и Россия.

Москва отреагировала однозначно. Вопрос присоединения России к G7 совершенно не актуален, подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков. На его взгляд, политики поднимают эту тему для самопиара и привлечения внимания к "выдыхающемуся" формату "семерки".

"Трамп рассчитывает на то, что Россия, испытывая чувство уязвленного самолюбия, воспользуется предложением вернуться в G7, — считает Тимофей Бордачев. — Он играет со всеми. И никому ничего искренне и с долгосрочными намерениями не предлагает. Потому обсуждать всерьез его заявление о России и "восьмерке" вряд ли целесообразно".

Да и в целом в поступках Трампа не стоит искать какой-то сложный смысл, отмечает Федор Лукьянов. "Семерка" его явно раздражает, ему не нравится, что он оказался в относительной изоляции, он поехал на этот саммит в плохом настроении. Хотя нельзя исключать, что Трамп просто предпринял отвлекающий маневр: перевел стрелки на скандальную, но заведомо бессодержательную тему участия России. И сработало — второй день все споры и разговоры идут только об этом. Вместо обсуждения каких-то субстантивных вещей стоит "белый шум", — говорит эксперт.

Теперь все зависит от того, продолжит ли существовать сам "коллективный Запад", которого до окончания Второй мировой войны никогда не было. "Не исключено, что все вернется к прежнему неконсолидированному состоянию. И то, как ведет себя Трамп, делает такой исход все более вероятным, он заставляет противостоять Америке даже тех, кто категорически не хочет ей противостоять", — заключает эксперт.