Рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7. 8 июня 2018

Рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7. 8 июня 2018

КВЕБЕК, 9 июн — РИА Новости. Все страны G7 согласовали итоговое коммюнике саммита, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Трюдо ранее предупредили президента США Дональда Трампа, что без уступок с его стороны по комплексу вопросов заключительное коммюнике они подписывать не будут.

"Я рад сообщить, что мы выпустили итоговое коммюнике, которое было согласовано семью странами", — сказал Трюдо по итогам саммита G7 в Канаде.

Канадский премьер назвал встречу в Квебеке успешной. В качестве примера он сообщил, что страны G7 договорились выделить почти 4 миллиарда долларов на образование женщин в странах, находящихся в кризисном положении.

Тема гендерного равенства была одной из главных в ходе канадского председательства в группе.

Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек.