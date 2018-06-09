В Саудовской Аравии два человека погибли при обстреле хуситов, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле шиитских повстанцев-хуситов из движения "Ансар-Алла" в районе города Джизан на юге Саудовской Аравии в субботу, сообщает саудовский канал al-Ekhbariya со ссылкой на заявление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

"Два мирных жителя погибли в районе Джизана от снаряда, запущенного ополчением хуситов", — говорится в сообщении телеканала.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.