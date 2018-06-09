МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Избитый в Грузии российский парапланерист Федор Челышев рассказал РИА Новости, что стал жертвой попытки передела бизнеса: хотя он работал в Гудаури официально и возил туристов, местные конкуренты якобы потребовали от него платить за право работать, а когда он отказался, избили.

В субботу в социальной сети Facebook было опубликовано видео физической расправы толпы людей над российским парапланеристом Федором Челышевым. По данным пользователей соцсети, у него сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы, Челышев госпитализирован, его состояние стабильное.

Челышев рассказал РИА Новости, что инцидент произошел утром в субботу. Сейчас он в больнице.

"Лежу под капельницей. Сотрясение, но кости целы. Скоро поправлюсь, не волнуйтесь", — рассказал он.

По его словам, еще год назад Челышев, официально работавший на развлечении туристов в Гудаури, стал получать угрозы от местных конкурентов. Причем подобные угрозы получал не только он, но и остальные приезжие — в частности, его друзья из Украины. На его странице в Facebook действительно можно найти англоязычные посты, приглашающие насладиться красотами Грузии с высоты птичьего полета.

"Год назад мне сказали: либо ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь… Это просто попытка передела бизнеса. Не имеет к этому отношение политика абсолютно никак. Просто пацаны из деревни, которые занимаются тем же делом, что и я — полетами на парапланах — решили запретить другим пилотам, кто не из этой местности, летать", — утверждает спортсмен.

Челышев отказался, так как у него была лицензия и он платил налоги в грузинский бюджет. Его друзья, как утверждает парапланерист, официально арендовали площадку на вершине горы, с которой выполнялись полеты. Однако накануне местные жители перекрыли дорогу к этой площадке.

"Сегодня я приехал и хотел спросить, почему перекрыли проезд… На меня напали, отобрали камеру, избили", — рассказал Челышев агентству.

"Это трасса международного значения, курорт, и на нем действует организованная преступность. Надеюсь, правительство Грузии разберется в этой ситуации", — добавил он.

Ранее в пресс-службе МВД Грузии РИА Новости сообщили, что приступили к расследованию по факту избиения российского парапланериста. Расследование начато по статьям 126 (насилие) и 187 (повреждение или уничтожение чужой вещи), заявили в ведомстве.