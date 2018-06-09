В Грузии отец погибшего подростка готов возобновить акцию протеста

ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости. Заза Саралидзе, отец погибшего в декабре 2017 года в центре Тбилиси 16-летнего подростка, заявил журналистам, что недоволен повторным расследованием МВД и планирует в воскресенье возобновить акцию протеста с требованием "восстановления справедливости".
Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста, организованных отцом погибшего подростка, приступило к повторному расследованию дела. Ранее в субботу ведомство заявило о задержании уже второго человека в рамках нового следствия — им стал бывший сотрудник Главной прокуратуры Мирза Субелиани. Ему предъявлено обвинение в недонесении о преступлении. Его родственник был одним из участников драки. Субелиани покинул занимаемую в прокуратуре должность через три дня после убийства — 4 декабря 2017 года. Теперь ему грозит домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.
Саралидзе утверждает, что вместе с Субелиани о преступлении знали его жена и сын, однако они не задержаны за недонесение о преступлении. Вместе с этим отец убитого подростка напомнил, что ранее предоставил правительству список тех людей, которые по его мнению, либо причастны к убийству, либо участвовали в "фальсификации расследования".
"В представленном мною списке есть определенные люди, среди них сотрудники прокуратуры, а также несовершеннолетние. Никто из них не был задержан. Я дал властям время до 10 числа. Следовательно, завтра мы проведем акцию протеста, в которой также примут участие политические партии",- заявил Саралидзе в субботу.
В ходе драки школьников в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе. По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста, митинги начались 31 мая и длились несколько дней. Митингующие требовали найти виновных до 10 июня.
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