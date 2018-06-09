В Грузии задержали водителя автобуса, обвиняемого в ДТП с 21 пострадавшими

ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали водителя экскурсионного микроавтобуса, попавшего в ДТП на востоке Грузии, в результате чего погибли 4 человека, а 21 пострадали, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на заявление МВД.

"Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло причинение смерти двух или более человек. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы", — сказано в заявлении министерства.

Микроавтобус, который вез из Тбилиси школьников и их родителей на экскурсию, в субботу упал в овраг на Гомборском перевале в регионе Кахети на востоке Грузии. Погибли четыре человека, включая одного несовершеннолетнего. МВД сначала сообщило о 16 пострадавших, однако позже подтвердило заявление Минздрава о том, что число госпитализированных достигло 21.

По данным МВД, водитель не справился с управлением и упал со склона у села в Телавском районе.