В Мексике застрелили кандидата в депутаты парламента

МЕХИКО, 9 июн — РИА Новости. Кандидат в депутаты конгресса Мексики от штата Коауила Фернандо Пурон был застрелен в городе Пьедрас-Неграс в ночь на субботу сразу после окончания дебатов.

На размещенной в социальных сетях записи видно, как Пурон стоит на улице у здания автономного университета штата вместе с женщиной, которая попросила его о фото, когда к нему сзади подходит убийца и хладнокровно производит выстрел в затылок. После этого преступник скрылся.

Пурон шел на выборы, которые состоятся 1 июля, от правящей Институционно-революционной партии.

Как сообщает аналитическая компания Etellekt, по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании всего были убиты 112 политиков и кандидатов по всей стране. Из них 28 были людьми, готовящимися стать кандидатами на выборные должности, и 14 — уже зарегистрированными кандидатами.