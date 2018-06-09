В Дубае полиция организовала рекордную трапезу для рабочих в Рамадан

ДУБАЙ, 9 июн — РИА Новости. Полиция Дубая организовала рекордные по длине ряды для ифтара — трапезы, завершающей дневной пост в священный для мусульман месяц Рамадан, сообщает в субботу эмиратское издание Gulf News.
Инициатива полиции Дубая имела благотворительный характер — в ифтаре приняли участие почти 13 тысяч рабочих из Индии, Шри-Ланки, Пакистана и других азиатских стран.
Отмечается, что приготовлением блюд для трапезы занимались 35 ресторанов и 500 добровольцев из различных государственных структур. Подготовка к мероприятию заняла в общей сложности около 200 часов.