В Анкаре объяснили, почему Вашингтон обеспокоен покупкой С-400

АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. В Турции считают, что США беспокоят очень сильные радары зенитно-ракетных комплексов С-400, которые купила Анкара. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.
При этом он отметил, что ракетные установки не угрожают НАТО.
"Они переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то эти радары могут передавать данные прежде всего в отношении (многоцелевых истребителей пятого поколения. — Прим. ред.) F-35 и другого вооружения НАТО", — рассказал Джаникли.
По его словам, именно поэтому многие сенаторы выступили против приобретения Турцией российских ракетных установок.
"Мы объяснили им, что никакого риска и угрозы нет и не будет, гарантировали это. С-400 ни в коем случае не будет создавать никаких угроз для вооружения НАТО, мы попросили передать это сенаторам. С-400 будут поставлены и взяты на вооружение, по этому поводу никаких дискуссий быть не может", — сказал Джаникли журналистам по итогам своих переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Брюсселе. Его цитирует агентство Anadolu.
Ситуация недоверия
Он добавил, что Турция ждет честного выполнения обязательств американской стороной. "Именно отношение (США. — Прим. ред.) вынудило нас искать другое решение по покупкам систем ПВО, соглашение об С-400 нужно рассматривать именно в этой плоскости. Если по F-35 будет принято решение, идущее вразрез с условиями соглашения, мы, конечно, будем вынуждены принять меры, найдем другой выход, и это наше естественное право", — сказал турецкий министр.
Поставки С-400
США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35, а группа сенаторов внесла законопроект об ограничении этих поставок. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что, если поставки истребителей заблокируют, Анкара примет ответные меры, среди которых назвал сотрудничество в этой области с Россией.