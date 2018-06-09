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В Анкаре объяснили, почему Вашингтон обеспокоен покупкой С-400

19:0309.06.2018
(обновлено: 19:39 09.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фотоКомплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. В Турции считают, что США беспокоят очень сильные радары зенитно-ракетных комплексов С-400, которые купила Анкара. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Ночной кошмар НАТО": СМИ оценили закупку Турцией российских С-400

При этом он отметил, что ракетные установки не угрожают НАТО.

"Они переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то эти радары могут передавать данные прежде всего в отношении (многоцелевых истребителей пятого поколения. — Прим. ред.) F-35 и другого вооружения НАТО", — рассказал Джаникли.

По его словам, именно поэтому многие сенаторы выступили против приобретения Турцией российских ракетных установок.

"Мы объяснили им, что никакого риска и угрозы нет и не будет, гарантировали это. С-400 ни в коем случае не будет создавать никаких угроз для вооружения НАТО, мы попросили передать это сенаторам. С-400 будут поставлены и взяты на вооружение, по этому поводу никаких дискуссий быть не может", — сказал Джаникли журналистам по итогам своих переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Брюсселе. Его цитирует агентство Anadolu.

Ситуация недоверия

Начальник департамента международного сотрудничества корпорации Ростех Виктор Кладов.
© Фото : предоставлено корпорацией Ростех
Кладов: интерес к оружию РФ за рубежом такой, что не хватает переговорок
По его словам, проект F-35 — это торговое соглашение, которое США реализует со многими странами НАТО. "Турция выполнила все свои обязательства относительно этого проекта. Мы заплатили аванс более 800 миллионов долларов. Предполагается покупка 100 самолетов, стоимость которых более одиннадцати миллиардов долларов, и не нужно искать предлогов для задержки с выполнением этого соглашения. Иначе возникнет ситуация недоверия не столько в юридическом смысле, сколько со стороны турецкого народа", — отметил Джаникли.

Он добавил, что Турция ждет честного выполнения обязательств американской стороной. "Именно отношение (США. — Прим. ред.) вынудило нас искать другое решение по покупкам систем ПВО, соглашение об С-400 нужно рассматривать именно в этой плоскости. Если по F-35 будет принято решение, идущее вразрез с условиями соглашения, мы, конечно, будем вынуждены принять меры, найдем другой выход, и это наше естественное право", — сказал турецкий министр.

Поставки С-400

Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Все тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35, а группа сенаторов внесла законопроект об ограничении этих поставок. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что, если поставки истребителей заблокируют, Анкара примет ответные меры, среди которых назвал сотрудничество в этой области с Россией.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"
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