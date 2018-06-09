В секторе Газа армия Израиля нанесла удар по палестинцам

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла предупредительный авиаудар по группе палестинцев в секторе Газа, которая готовила к отправке на границу с Израилем партию баллонов со взрывчаткой, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил группу палестинцев, которая готовила баллоны со взрывчатыми веществами к отправке в Израиль с целью инициировать поджог и нанести большой ущерб израильской территории. В ответ военный самолет ЦАХАЛ открыл предупредительный огонь рядом с группой", — говорится в заявлении армии.

В заявлении также отмечается, что Израиль "считает серьезным" "использование баллонов и воздушных змеев с зажигательной смесью", и израильская армия прилагает все усилия по борьбе с их распространением.

По данным израильских СМИ, сообщений о пострадавших в результате удара не поступало.