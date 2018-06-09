В Польше разбился украинский самолет

ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине, разбился в Польском Жешуве, есть раненые, сообщает телеканал TVN24.

"Во время захода на посадку в аэропорт разбился небольшой самолет, зарегистрированный на Украине. Три человека были ранены", — говорится в сообщении.

Одного из пострадавших, получившего наиболее тяжелые травмы, доставили в больницу вертолетом скорой помощи.

В связи с данным авиапроисшествием следовавший в Жешув круизный самолет из Варшавы вернулся в столицу. Еще один рейс — из Лондона — перенаправлен в аэропорт Кракова.