В Грузии задержали еще одного обвиняемого по делу об убийстве подростков

ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии в ходе повторного расследования дела об убийстве двух подростков в Тбилиси задержало бывшего сотрудника главной прокуратуры Мирзу Субелиани, сообщили в субботу в ведомстве.

Субелиани стал уже вторым задержанным в рамках повторного расследования. Ему предъявлено обвинение в недонесении о преступлении. Его родственник был одним из участников драки. Субелиани покинул занимаемую в прокуратуре должность через три дня после убийства — 4 декабря 2017 года. Теперь ему грозит домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

"Следствием установлено, что 1 декабря 2017 года Субелиани находился у родственников в семье Каландия, у которых в деле об убийстве был статус обвиняемых и свидетелей, где также находился обвиняемый в убийстве Г. Дж. В разговоре Субелиани стало известно об убийстве на улице Хорава и об участии в убийстве Г. Дж., о чем он не сообщил правоохранителям", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД.

В ходе драки школьников в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе. По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста, митинги начались 31 мая и длились несколько дней. Митингующие требовали найти виновных до 10 июня.