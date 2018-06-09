Трамп надеется, что они с Ким Чен Ыном понравятся друг другу

КВЕБЕК (Канада), 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном понравятся друг другу на предстоящем саммите.

Американский лидер полагает, что переговоры станут началом диалога между странами. При этом он отметил, что хочет добиться большего.

"Как минимум мы встретим друг друга, мы увидим друг друга и, надеюсь, понравимся друг другу и начнем этот процесс (переговоров. — Прим. ред.)", — сказал Трамп.

Ранее американский президент сообщил, что ему хватит минуты, чтобы понять, насколько серьезно КНДР настроена на переговоры. Если этого не произойдет, глава США не будет "тратить свое время".

Встреча в Сингапуре

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре. Подписания каких-либо документов не ожидается, по словам американского лидера, ее целью будет "запустить процесс". В Москве неоднократно заявляли, что надеются на проведение саммита США — КНДР и желают сторонам успехов.

Однако гарантий того, что саммит в Сингапуре состоится, пока нет. Недавно он уже был на грани срыва из-за обмена жесткими заявлениями между Вашингтоном и Пхеньяном. Тогда вице-президент США Майкл Пенс сказал, что не исключает "ливийского сценария" по отношению к КНДР.

В ответ Пхеньян назвал Пенса "политическим болваном" и заявил, что может пересмотреть решение о саммите. После этого Трамп заявил, что сам отменяет встречу "из-за враждебных заявлений Пхеньяна". Вскоре он все-таки передумал, и саммит был подтвержден на 12 июня.

Однако за несколько дней до встречи из США снова стали поступать провокационные заявления: адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани утверждает, что Ким Чен Ын "на коленях умолял" США о встрече с президентом. Реакции северокорейской стороны пока не последовало.

Если саммит все-таки состоится, одним из главных прорывов могла бы стать договоренность о мирном соглашении между США и КНДР. Две страны с начала 1950-х годов формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии.

Все попытки Пхеньяна заключить договор о мире Вашингтон до этих пор отвергал, сохраняя в Южной Корее свои войска, численность которых превышает сейчас 28 тысяч человек.