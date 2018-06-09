МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия завозит коров французской породы монбельярд, использует французское оборудование, перенимает опыт французских экспертов и в итоге производит аналоги европейских сыров, масел и молока. Об этом говорится в репортаже телеканала TF1.

Журналисты напомнили, что из-за санкций Россия больше не импортирует сельскохозяйственную продукцию из Европы, в том числе французские сыры, поэтому ей пришлось повышать качество собственной.

Съемочная группа отправилась на предприятие, которое выкупило несколько коров с ферм Франш-Конте. Порода монбельярд дает молоко высокой жирности, необходимое для производства сыров. Российские фермы также активно используют французские технологии разлива молока в бутылки.

За несколько лет компания научилась производить аналоги разных французских сыров и продолжает разработки. Однажды эмбарго на европейскую продукцию снимут, но Россия к тому дню все уже будет производить на своей территории, предупредил канал.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, отношения России и Запада серьезно ухудшились. После возвращения Крыма Москву обвинили в нарушении норм международного права и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Под эмбарго попали различные категории продуктов, в том числе молочная продукция из ЕС.