"Бедный Дональд": в соцсетях обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона

Рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7. 8 июня 2018

Рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7. 8 июня 2018

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7 в Канаде.

Как отмечают в The Telegraph, оба лидера сказали "правильные вещи, однако рукопожатие показало, что они были далеко не на одной волне".

Сначала Макрон взял Трампа за локоть, потом протянул руку для рукопожатия. "Он мой друг", — сказал американский президент и протянул руку в ответ. Макрон долго жал ее и не выпускал. Когда Трамп выдернул руку, фотограф запечатлел белые следы на тыльной стороне ладони.

"Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда", — пишет журналист Чингян Чоу.

Trump, famous for his forceful handshake, has become a victim of Emmanuel Macron. See how the French left his mark on poor Donald's hand. Force is strong with this one. pic.twitter.com/eeEhl2BTj0 — Chungyan Chow (@ChungyanChow) June 9, 2018

​"Макрон определенно дал понять Трампу, что он чувствует, во время рукопожатия на саммите G7", — написал UnsilentMajority.

"Макрон выиграл игру рукопожатий", — пишет Ник Венмейкерс.

"Почему бы просто не устроить поединок по армрестлингу и не покончить с этим?" — предлагает Ли Харш.

"Можно одновременно противостоять Трампу и считать показательный мачизм Макрона неприятным и контрпродуктивным", — отмечает американский аналитик Сюзан Хеннесси.

Манера Трампа пожимать руки уже не первый раз привлекает внимание людей. Обычно он делает это долго и агрессивно, дергая руку оппонента на себя.