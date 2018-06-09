Трамп назвал полезным возвращение России в G8

КВЕБЕК (Канада), 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на саммите G7 некоторые участники высказались за возвращение России в состав группы.

"Это обсуждалось. Мы не голосовали, но обсуждали. Некоторым людям нравится идея возвращения России", — сказал Трамп журналистам.

"Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7. Думаю, что G8 была бы лучше и возвращение России было бы хорошо. Мы ищем мира во всем мире, а не играем в игры", — добавил президент.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.