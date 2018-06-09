Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Алма-Ате

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 11 июня, примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности СНГ) в Алма-Ате, сообщил российский МИД.

"Очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ (СМИД ОДКБ) состоится 11 июня в Алма-Ате под председательством Министра иностранных дел Республики Казахстан Абдрахманова", — сообщается в комментарии департамента информации и печати ведомства.

В воскресенье, 10 июня, пройдет рабочий ужин с участием глав делегаций, на котором министры смогут обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечается в комментарии. СМИД ОДКБ соберется в узком и расширенном составах.

Согласно комментарию МИД РФ, в повестку заседания включено 12 тем. Среди них вопросы внешнеполитической координации в рамках ОДКБ и актуальные проблемы международной и региональной безопасности, противодействие современным трансграничным вызовам и угрозам — прежде всего со стороны террористических организаций, а также миротворческая составляющая организации в контексте разработанной секретариатом Дорожной Карты.

Кроме того, как ожидается, министры проанализируют работу по развитию договорно-правовой базы ОДКБ и примут план консультаций представителей стран-членов по внешней политике, безопасности и обороне на ближайший год, а также утвердят перечень совместных заявлений по внешнеполитической тематике в 2018 году, сообщает ведомство.

По данным МИД РФ, в ходе встречи также планируется принятие подготовленного российской стороной проекта заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ "О ситуации вокруг Договора о РСМД" и ряда документов, которые будут представлены для рассмотрения главам государств-членов на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ осенью.