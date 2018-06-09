Россия никогда не просилась назад в G8, заявил Лавров

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия никогда не просилась назад в "Большую восьмерку", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире "Первого канала".

"Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в "Восьмерке" больше не участвовали и вернулись в свой формат "Семерки", мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах, — подчеркнул глава МИД. — И в ШОС, и в БРИКС, и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что "в рамках G20 уже ультиматумами не обойдешься". Он также назвал группу 20 механизмом достижения консенсуса и наиболее перспективным форматом многосторонней дипломатии.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого. С поддержкой предложения Трампа выступил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Нужно ли России возвращение в "Большую восьмерку"? Да, ради этого даже можно пойти на уступки

Только на условиях Москвы

Нет, формат "Восьмерки" неактуален Результаты 3.6% Да, ради этого даже можно пойти на уступки

30.8% Только на условиях Москвы

65.6% Нет, формат "Восьмерки" неактуален Все опросы Голосовать

По мнению замглавы МИД Сергея Рябкова, западные политики поднимают тему присоединения России к G7 для самопиара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа схожим образом, заявив, что Москва "делает акцент на других форматах".

Россия присоединилась к G7 в 1998 году, однако после возвращения в состав страны Крыма члены клуба отказались приехать на саммит "Большой восьмерки" в Сочи. Лидеры стран-участниц заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.