Россия никогда не просилась назад в G8, заявил Лавров

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия никогда не просилась назад в "Большую восьмерку", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире "Первого канала".
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что "в рамках G20 уже ультиматумами не обойдешься". Он также назвал группу 20 механизмом достижения консенсуса и наиболее перспективным форматом многосторонней дипломатии.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого. С поддержкой предложения Трампа выступил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
3.6%Да, ради этого даже можно пойти на уступки
30.8%Только на условиях Москвы
65.6%Нет, формат "Восьмерки" неактуален
По мнению замглавы МИД Сергея Рябкова, западные политики поднимают тему присоединения России к G7 для самопиара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа схожим образом, заявив, что Москва "делает акцент на других форматах".
Россия присоединилась к G7 в 1998 году, однако после возвращения в состав страны Крыма члены клуба отказались приехать на саммит "Большой восьмерки" в Сочи. Лидеры стран-участниц заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.
Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.