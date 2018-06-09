В Севастополе ответили на слова Порошенко о флаге Украины над городом

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Желание президента Украины Петра Порошенко поднять украинский флаг над Севастополем выглядит как измышление больного сознания, заявила РИА Новости председатель Законодательного собрания города Екатерина Алтабаева.

Порошенко 9 июня поздравил Севастополь с Днем города в микроблоге Twitter. При этом днем основания города считается 14 июня. По словам Порошенко, он не сомневается в том, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн. Запись украинский президент снабдил хэштегом #КримЦеУкраїна.

"То, о чем говорит Петр Алексеевич (Порошенко. — Прим. ред.), — это совершенно точно измышление больного сознания. Севастополь, даже когда был в составе Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям. Севастополь — это русский город, форпост России на юго-западных границах как в былое время, так и в настоящий момент", — сказала Алтабаева.

Глава Заксобрания призвала украинского президента больше уделять внимание своему государству, а не думать о территориях другой страны.

"Севастополь с первых своих моментов создания был русским городом. Мы очень тепло относимся к украинскому народу, мы, безусловно, осознаем, что мы братья-славяне, но людей, которые сейчас руководят украинским государством, по менталитету нельзя отнести к славянскому миру. Это люди, которые насаждают национализм крайний экстремистский и шовинизм", — подчеркнула Алтабаева.

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