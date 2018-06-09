Лавров заявил об обострении обстановки в Донбассе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Обстановка в Донбассе вновь обостряется, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в министерской встрече в "нормандском" формате 11 ноября.

"Сегодня на юго-востоке (Украины) обстановка вновь начинает обостряться… ВСУ (Вооруженными силами Украины) грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив это процесс в станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 года были отведены войска и техника", — говорится в сообщении МИД РФ.

"Чем ближе позиции конфликтующих сторон друг к другу, тем выше опасность боестолкновений", — отметило ведомство.

МИД РФ также отметил, что при этом украинская сторона "не предлагает жителям юго-востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона".