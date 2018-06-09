В Литве бронетранспортер врезался в дерево

ВИЛЬНЮС, 9 июн — РИА Новости. Американский бронетранспортер Stryker в литовском городе Казлу-Руда съехал в кювет и врезался в дерево, пострадал один американский солдат, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции Литвы.

"В субботу в час ночи в городе Казлу-Руда на улице Витауто бронетранспортер сил НАТО Stryker съехал в кювет и врезался в дерево", — говорится в сообщении.

По данным полиции, во время ДТП пострадал один военнослужащий НАТО (гражданин США), который с ушибом правого бедра был отправлен в клинику, где ему была оказана медпомощь. В настоящий момент солдат направлен лечиться амбулаторно.

Это уже второй случай дорожно-транспортного происшествия с военнослужащими НАТО на территории Литвы за последнюю неделю. Литовское Минобороны 7 июня сообщало, что четыре бронетранспортера Stryker при движении в колонне столкнулись в Литве, пострадали 13 американских военных, которые принимают участие в учениях на территории страны.

С 6 по 9 июня на территории Литвы в рамках учений проходит передислокация второго кавалерийского полка сухопутных сил США, около 3 тысяч американских военных и 1,5 тысячи единиц техники будут передислоцированы из Германии в страны Балтии и Польшу. С 18 по 21 июня военнослужащие США вернутся с учений на места постоянной дислокации.