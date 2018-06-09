В Госдуме заметили ошибку Порошенко в поздравлении севастопольцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко спутал даты при поздравлении севастопольцев с Днем города, что можно расценивать как признак невежественности, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.микроблоге Twitter. При этом днем основания города считается 14 июня. По словам Порошенко, он не сомневается в том, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн. Запись украинский президент снабдил хэштегом #КримЦеУкраїна.
"Президент Украины даже не знает, когда, кем и зачем была основана главная база Черноморского флота России — город-герой Севастополь. Не знает — я ему напомню: императрица Екатерина II повелела князю Григорию Потемкину воздвигнуть в районе древнего греческого Херсонеса крепость, названную Севастополем. Ее основание (датировано) 14 июня 1783 года, (в этот день) и отмечается основание города. Я искренне надеюсь, что ошибка в датах — это лишь признак невежественности украинского лидера, а не очередная демонстрация пренебрежения и неуважения официального Киева к севастопольцам", — сказал РИА Новости Белик.
По его мнению, ошибка в дате, которую допустил Порошенко, имеет глубокий смысл.
"Это символ всей украинской политики в отношении города-героя Севастополя — замечать его только когда это им выгодно", — подчеркнул депутат.
"Поверьте, каждый севастополец помнит угрозы в свой адрес, что наш город нужно обнести колючей проволокой и бульдозерами снести в море. Мы помним и "поезда" Правого сектора, и многое другое. Мы помним все блокады за последние 4 года. Подобными действиями Порошенко еще раз объясняет всему миру, почему Севастополь и Крым вернулись домой в 2014 году", — сказал депутат.