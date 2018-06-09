В Госдуме заметили ошибку Порошенко в поздравлении севастопольцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко спутал даты при поздравлении севастопольцев с Днем города, что можно расценивать как признак невежественности, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Порошенко 9 июня поздравил Севастополь с Днем города в микроблоге Twitter. При этом днем основания города считается 14 июня. По словам Порошенко, он не сомневается в том, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн. Запись украинский президент снабдил хэштегом #КримЦеУкраїна.

"Президент Украины даже не знает, когда, кем и зачем была основана главная база Черноморского флота России — город-герой Севастополь. Не знает — я ему напомню: императрица Екатерина II повелела князю Григорию Потемкину воздвигнуть в районе древнего греческого Херсонеса крепость, названную Севастополем. Ее основание (датировано) 14 июня 1783 года, (в этот день) и отмечается основание города. Я искренне надеюсь, что ошибка в датах — это лишь признак невежественности украинского лидера, а не очередная демонстрация пренебрежения и неуважения официального Киева к севастопольцам", — сказал РИА Новости Белик.

По его мнению, ошибка в дате, которую допустил Порошенко, имеет глубокий смысл.

"Это символ всей украинской политики в отношении города-героя Севастополя — замечать его только когда это им выгодно", — подчеркнул депутат.

При этом Белик напомнил, что все 23 года, пока город был под юрисдикцией Украины, националисты оскорбляли севастопольцев за любовь к России.

"Поверьте, каждый севастополец помнит угрозы в свой адрес, что наш город нужно обнести колючей проволокой и бульдозерами снести в море. Мы помним и "поезда" Правого сектора, и многое другое. Мы помним все блокады за последние 4 года. Подобными действиями Порошенко еще раз объясняет всему миру, почему Севастополь и Крым вернулись домой в 2014 году", — сказал депутат.