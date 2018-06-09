В ДНР назвали обвинения в стрельбе вблизи наблюдателей ОБСЕ лживыми

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики назвало лживыми обвинения в свой адрес, прозвучавшие со стороны ряда украинских СМИ, о стрельбе вблизи первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.

Ранее Хуг заявил, что при попытке проехать в составе патруля миссии ОБСЕ в населенный пункт Чигари, находящийся под контролем силовиков в районе Горловки, наблюдателям пытались помешать. Был зафиксирован огонь из стрелкового оружия менее чем в 100 метрах от сотрудников миссии.

Как заявил журналистам руководитель пресс-центра оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, в наблюдателей стреляли не ополченцы, а украинские силовики. "Отдельные украинские СМИ… лгали, что это якобы не украинские боевики, а военнослужащие вооруженных сил ДНР", — сказал он.