В Сингапур на саммит США и КНДР доставят еду для Ким Чен Ына

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Грузовой самолет из Северной Кореи с продуктами питания для лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет в аэропорт Сингапура в воскресенье, сообщает издание Straits Times.

В Сингапуре 12 июня планируется провести встречу президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Из аэропорта Чанги продукты доставят к месту пребывания северокорейского лидера в автомобилях-рефрижераторах, предназначенных для перевозки скоропортящихся продуктов.

Как пишет газета, самолет также везет в Сингапур несколько автомобилей класса люкс, вероятно Mercedes Benz, которые составят автомобильный кортеж Кима. Сам лидер КНДР, скорее всего, будет передвигаться на BMW 7 серии, который уже прибыл в Сингапур.

Как сообщалось ранее, приезд в Сингапур самого Ким Чен Ына также ожидается в воскресенье. Северокорейская делегация, в которую входит более 100 правительственных чиновников и телохранители Кима, будет на месте еще раньше, чтобы подготовиться к прибытию лидера КНДР.

Как отмечает газета, Ким Чен Ын, вероятно, прилетит на дальнемагистральном пассажирском самолете Ил-62 советского производства, на котором он летал в Далянь (Китай) для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам по себе такой самолет должен с легкостью преодолеть расстояние от КНДР до Сингапура, но борт Кима довольно старый, поэтому может остановиться на дозаправку в Пекине, считает издание. Также существует возможность, что северокорейский лидер прибудет в Сингапур рейсом Air China.