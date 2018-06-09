Глава МВД Грузии прибыл в Телави к пострадавшим в ДТП с микроавтобусом

ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария прибыл в город Телави, чтобы ознакомиться с состоянием людей, пострадавших в ДТП с участием экскурсионного микроавтобуса, сообщил грузинский Первый канал.

Микроавтобус, который вез из Тбилиси школьников и их родителей на экскурсию, в субботу упал в овраг на Гомборском перевале в регионе Кахети на востоке Грузии. Погибли четыре человека, включая одного несовершеннолетнего. МВД сообщило о 16 пострадавших, Минздрав отмечает, что число госпитализированных достигло 21. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Дело расследуют по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть двух и более человек. Ее санкция предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы.

"Министр прибыл в Телави, он ознакомится с состоянием здоровья госпитализированных в результате аварии пострадавших", - сообщается в эфире телеканала.

В телавский реферальный госпиталь также направился министр здравоохранения Давид Сергеенко.