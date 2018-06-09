Иракский беженец сознался в убийстве девочки-подростка в Германии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Иракский беженец Али Башар, подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки-подростка в Германии, сознался в преступлениях, находясь под стражей в Ираке, сообщило агентство Rudaw со ссылкой на главу полиции города Дахук Тарика Ахмеда.

В пятницу глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве 14-летней Сюзанны Марии Ф. был задержан курдскими органами безопасности на севере Ирака по запросу немецкой полиции.

Находясь под стражей, обвиняемый "признался в убийстве 14-летней немецкой девочки после того, как изнасиловал её", сообщил глава курдской полиции.

"Предполагаемый убийца пойдет под суд, но будут ли его судить здесь или в Германии, зависит от властей ФРГ и Регионального правительства Курдистана", — заявил Ахмед.

Ранее сообщалось, что 14-летняя жительница Майнца исчезла 22 мая. В среду шестого июня ее тело со следами изнасилования обнаружили в яме возле железнодорожной насыпи в соседнем Висбадене. Причиной смерти стало удушение, сообщил прокурор.

По предварительной версии, преступление могли совершить двое мужчин: 35-летний выходец из Турции и 20-летний беженец из Ирака. Полиция задержала первого подозреваемого, но позднее он был отпущен. Второй подозреваемый с семьей спешно покинули Германию в четверг.

Предполагаемый убийца Али Б. прибыл в Германию в 2015 году и с весны 2016 проживал со своей семьей в общежитии для беженцев в Висбадене. В декабре 2016 года Али Б. было отказано в получении статуса беженца, но он опротестовал это решение. На время рассмотрения жалобы ему было разрешено пребывание на территории ФРГ. Али Б. несколько раз попадал в поле зрения немецкой полиции. Он оскорбил полицейского, участвовал в драках, угрожал мужчине ножом с целью ограбления. Его также подозревали в причастности к изнасилованию 11-летней девочки в марте, но доказательств для его ареста было недостаточно.