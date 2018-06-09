МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение проект резолюции о признании голода 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Законопроект был внесен группой конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с Сэндером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Гаррисом. Он приурочен к 85-летней годовщине трагических событий.

Как отмечается в сообщении посольства, документ представляет собой зеркальную версию резолюции, которую внесли на рассмотрение Сената в марте этого года.

В тексте указывается, что "события 1932-1933 годов на Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом".

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.