Рябков назвал намерение G7 выработать механизм реагирования анекдотичным

ЗВЕНИГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал анекдотичным намерение стран G7 выработать механизм быстрого реагирования на действия, исходящие от России.

Ранее ряд СМИ сообщили, что на саммите "большой семерки" в Канаде страны-участницы приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды. Как отмечается в публикациях, так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия".

"Я бы предпочел вначале дождаться появления или непоявления итогового коммюнике саммита "семерки" в Торонто. Если там на эту тему что-то будет сказано, мы это дело прочитаем", — сказал Рябков РИА Новости.

"Анекдотична постановка вопроса о том, что эта группа собирается — если она собирается это делать действительно — разрабатывать некие формы быстрого реагирования на действия, которые по сути своей представляют ответ на недружественные и порой откровенно враждебные шаги, входящих в эту группу стран в отношении России", — добавил он.

Как указал замглавы МИД РФ, "уникальность момента заключается в том, что искаженное восприятие окружающего мира" в странах G7 "достигло стадии, когда из этого восприятия делаются такого рода практические выводы". "Остается только сожалеть, что деградация внешнеполитической мысли в ряде столиц дошла до этой степени", — заключил Рябков.