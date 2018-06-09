Минздрав Грузии сообщил о 21 пострадавшем в ДТП с экскурсионным автобусом

ТБИЛИСИ, 9 июн — РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП в Грузии с участием экскурсионного микроавтобуса составляет 21 человек, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.

Ранее Sputnik Грузия передавало , что микроавтобус, который вез из Тбилиси детей на экскурсию, упал в овраг на Гомборском перевале в регионе Кахети на востоке Грузии. Четыре человека погибли и 16 пострадали.

"В реферальный госпиталь города Телави был доставлен 21 пациент, среди них 12 детей", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отмечает ведомство, министр здравоохранения уже выехал в Телави, чтобы лично ознакомиться с состоянием пострадавших.

По данным МВД, в микроавтобусе находились ученики шестого класса тбилисской школы №175 и их родители. Водитель направлен в отделение полиции для допроса. По первоначальной информации, он не справился с управлением. Дело расследуют по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть двух и более людей. Ее санкция предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы.