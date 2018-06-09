Военный эксперт оценил перспективы перемирия с талибами* в Афганистане

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Перемирие между афганским правительством и движением "Талибан"* вряд ли будет продолжительным, так как для начала необходимо повлиять на внешнеполитических игроков, не последнюю роль играет и американское военное присутствие, заявил РИА Новости заместитель директора российского Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Агентство Пажвак в субботу сообщило, что в провинции Герат на западе страны 17 военнослужащих погибли при нападении боевиков "Талибана"*.
В перемирии не заинтересованы внешние игроки
"Я думаю, перемирие долго не продержится. Слишком много внешнеполитических игроков в нем не заинтересовано. Любое перемирие талибов* с правительством легитимизирует афганское правительство, в такой легитимности не заинтересованы как минимум Пакистан и Иран", — заявил эксперт.
"Скорее всего, перемирие будет сорвано. Прежде чем говорить о каких-то устойчивых договоренностях с движением "Талибан"*, необходимо иметь такие договоренности с внешнеполитическими игроками, которые имеют на них влияние", — заявил Евсеев. Такими игроками он назвал как минимум Пакистан, Иран, Катар и Саудовскую Аравию.
По словам Евсеева, само движение крайне расколото. "Не представляю, как можно говорить о перемирии с сетью "Хаккани", наиболее радикальной частью "Талибана"*. Она не входит в ИГ*, но является очень стойким противником афганского правительства", — заявил эксперт.
По словам Евсеева, Иран имеет рычаги влияния на талибов*, на хазарейцев, а также на территории ИРИ проживает более миллиона афганских беженцев. Он напомнил, что в Сирии также действуют в составе иранских сил как минимум 5 тысяч афганских бойцов. "Это приличная сила, которая может вернуться в Афганистан при необходимости, особенно после решения задач на территории Сирии", — заявил Евсеев.
По его мнению, талибам* такие перемирия выгодны для "восстановления сил", Евсеев назвал их "передышками".
Роль России — опосредованная
По его словам, Россия же пока действует "по периметру", усиляя группировку войск в Таджикистане, к примеру.
МИД РФ ранее призвал талибов* принять инициативу Гани о перемирии и подтвердил поддержку усилиям по запуску мирных переговоров между "Талибаном"* и правительством Афганистана.
Лавров заявлял, что важно создать условия для прямого диалога Кабула и талибов*, но для этого больше подходит "московский формат", который РФ организовывала несколько раз "с участием и всех соседей Афганистана, и самого Афганистана, и России, и США, и Индии, и Китая".
*Террористическая организация, запрещенная в России