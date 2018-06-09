Военный эксперт оценил перспективы перемирия с талибами* в Афганистане

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Перемирие между афганским правительством и движением "Талибан"* вряд ли будет продолжительным, так как для начала необходимо повлиять на внешнеполитических игроков, не последнюю роль играет и американское военное присутствие, заявил РИА Новости заместитель директора российского Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против террористической группировки "Исламское государство"* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами". В субботу радикальное движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю празднования исламского праздника Ураза-Байрам.

Агентство Пажвак в субботу сообщило, что в провинции Герат на западе страны 17 военнослужащих погибли при нападении боевиков "Талибана"*.

В перемирии не заинтересованы внешние игроки

"Я думаю, перемирие долго не продержится. Слишком много внешнеполитических игроков в нем не заинтересовано. Любое перемирие талибов* с правительством легитимизирует афганское правительство, в такой легитимности не заинтересованы как минимум Пакистан и Иран", — заявил эксперт.

Комментируя сообщения о гибели афганских военных, эксперт отметил неслучайность того, что событие произошло в пограничной с Ираном провинции Герат. По его словам, США считают, что в провинции находится "шура" (совет), являющаяся рычагом влияния Ирана на талибов*. Эксперт сообщил также, что в последнее время Пакистан и Иран координируют действия по сдерживанию США в Афганистане.

"Скорее всего, перемирие будет сорвано. Прежде чем говорить о каких-то устойчивых договоренностях с движением "Талибан"*, необходимо иметь такие договоренности с внешнеполитическими игроками, которые имеют на них влияние", — заявил Евсеев. Такими игроками он назвал как минимум Пакистан, Иран, Катар и Саудовскую Аравию.

По словам Евсеева, само движение крайне расколото. "Не представляю, как можно говорить о перемирии с сетью "Хаккани", наиболее радикальной частью "Талибана"*. Она не входит в ИГ*, но является очень стойким противником афганского правительства", — заявил эксперт.

"Пока военное присутствие США в стране будет сохраняться, нестабильность будет иметь место", — заявил Евсеев. Он отметил, что выход США из соглашения по иранскому атому также создает "отрицательный фон" для урегулирования ситуации в Афганистане

По словам Евсеева, Иран имеет рычаги влияния на талибов*, на хазарейцев, а также на территории ИРИ проживает более миллиона афганских беженцев. Он напомнил, что в Сирии также действуют в составе иранских сил как минимум 5 тысяч афганских бойцов. "Это приличная сила, которая может вернуться в Афганистан при необходимости, особенно после решения задач на территории Сирии", — заявил Евсеев.

По его мнению, талибам* такие перемирия выгодны для "восстановления сил", Евсеев назвал их "передышками".

Роль России — опосредованная

Касаясь роли РФ в данном конфликте, Евсеев отметил, что Москва хочет участвовать в урегулировании, но пока делает это "опосредованно". "Москва может влиять через других игроков – Иран, Индию, Узбекистан. Есть возможность и через Пакистан, но любое сотрудничество с Пакистаном будет восприниматься негативно афганским правительством", — отметил эксперт. Он не исключил возможности координации Москвы с Пекином по такому вопросу.

По его словам, Россия же пока действует "по периметру", усиляя группировку войск в Таджикистане, к примеру.

МИД РФ ранее призвал талибов* принять инициативу Гани о перемирии и подтвердил поддержку усилиям по запуску мирных переговоров между "Талибаном"* и правительством Афганистана.

В Ташкенте в марте этого года состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". В работе форума приняли участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвовали спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Лавров заявлял, что важно создать условия для прямого диалога Кабула и талибов*, но для этого больше подходит "московский формат", который РФ организовывала несколько раз "с участием и всех соседей Афганистана, и самого Афганистана, и России, и США, и Индии, и Китая".

*Террористическая организация, запрещенная в России