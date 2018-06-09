Киев объявил ЧС в Авдеевке из-за остановки Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация местного уровня объявлена в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке в Донецкой области из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции, сообщило в субботу украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", — говорится в сообщении министерства в Twitter

В свою очередь на сайте Минобороны Украины сообщается, что в пятницу украинские силовики в полной мере выполнили все условия для проведения восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. "По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 9 июня работы на ДФС начались в плановом порядке", — говорится в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам. На этой неделе Донецкая фильтровальная станция была остановлена и законсервирована по причине нестабильной ситуации в районе объекта и сохраняющейся опасности для жизни и здоровья сотрудников фильтровальной станции.