В Донбассе за сутки пострадали шесть силовиков

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Погибших среди украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки нет, ранения получили шесть военных, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута.

В субботу утром украинские силовики сообщили, что зафиксировали 38 случаев обстрела их позиций в Донбассе за сутки, трое военных были ранены.

"В целом все 38 вражеских обстрела, которые были зафиксированы на линии соприкосновения за прошедшие сутки, определены как прицельные. Огонь военнослужащие вооруженных сил Украины открывали 17 раз. Во время вражеских обстрелов и огневых столкновений шестеро военнослужащих вооруженных сил получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — заявил Праута.

Также, по его словам, с начала суток в Донбассе украинские военные зафиксировали шесть обстрелов их опорных пунктов. "Наши военные вели огонь четыре раза. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", — сказал Праута.