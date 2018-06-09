Заподозренный в домогательствах креативный продюсер Disney уйдет в отставку

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главный креативный продюсер Walt Disney Co., а также сооснователь Pixar Джон Лассетер, ранее заподозренный в домогательствах, в конце 2018 года уйдет в отставку, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, заявление Disney об уходе Лассетера было распространено в пятницу. В документе сказано, что главный креативный продюсер покинет компанию в конце текущего года, до этого он сохранит за собой "роль консультанта".

Сам Лассетер также заявил, что собирается "в конце года сосредоточиться на новых творческих вызовах", пишет газета.

По информации издания Wall Street Journal, возможными кандидатами на должности Лассетера в Disney и Pixar являются второй режиссер "Холодного сердца" Дженнифер Ли и режиссер "Головоломки" Пит Доктер.

В ноябре 2017 года Лассетер ушел в отпуск на шесть месяцев из-за скандала, связанного с сексуальными домогательствами. СМИ сообщали, что Лассетер позволял себе "хватание, поцелуи и комментарии физических данных", его поведение вынудило уйти из проектов Pixar некоторых сотрудников. Сам Лассетер сообщил, что отпуск связан с его "неправильными поступками" и он надеется, что шестимесячный перерыв даст ему возможность лучше контролировать себя.

Лассетер известен как сооснователь Pixar. Когда эту компанию купил Disney, Лассетера назначили главным креативным продюсером обеих компаний. Лассетер работал над такими известными мультфильмами, как "Тачки", "Холодное сердце" и "Моана" и выиграл две премии Оскар за свои работы над "Историей игрушек" и короткометражкой "Оловянная игрушка". Кроме того, Лассетер был исполнительным продюсером в мультфильмах "Красавица и чудовище", "Русалочка", "Король лев", "Корпорация монстров" и "Унесенные призраками".