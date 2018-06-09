В ДНР отвергли обвинение Киева в обстреле села, где была ранена женщина

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (111)

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергло обвинение Национальной полиции Украины в обстреле жилого сектора населенного пункта Железное в Донецкой области, где была ранена женщина.

Ранее в субботу Национальная полиция Украины сообщила, что на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области в результате обстрела получила пулевое ранение жительница села Железное Торецкого района.

"Вооруженные силы ДНР не ведут огонь в сторону мирных жителей и в направлении жилых кварталов. Данный факт может являться итогом очередной разборки между военнослужащими вооруженных сил Украины или провокацией с целью обвинить вооруженные силы ДНР", — заявил РИА Новости представитель оперативного командования республики.