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Капитан арестованного в Эстонии российского судна рассказал о ситуации

13:4309.06.2018
(обновлено: 14:13 09.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМоре. Архивное фотоМоре. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТАЛЛИН, 9 июн – РИА Новости. В эстонском порту Пальяссааре арестовали паром "Петербург", принадлежащий российскому OOO "Блэксия Ферри и Инвестиции". Об этом капитан корабля Николай Шашков рассказал Sputnik Эстония.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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По его словам, в планах компании было отремонтировать судно, однако работы так и не начались. Паром арестовали за долги судовым снабженцам, возникшие в прошлом году во время стоянки в Риге.

Долг составлял 350 тысяч евро. Кроме того, компания задолжала экипажу из 12 человек около двух миллионов рублей, и этот долг продолжает расти. К этой сумме, скорее всего, прибавятся требования эстонских портовиков. 

По словам капитана, паром в порту отключили от электроснабжения. Некоторое время экипаж использовал судовое топливо, но когда оно закончилось, команда на пару дней осталась вовсе без электричества. Компьютеры и сканеры не работали, воду ходили греть на контрольно-пропускной пункт порта — его работники вошли в сложное положение моряков.

После того как владелец заплатил часть денег, подачу электричества восстановили. Но если она вновь прервется, команда окажется в плачевной ситуации: продукты в холодильных камерах испортятся, санитарные системы будут отключены, а связь останется, пока не сядут мобильные телефоны.

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"В таком случае будем готовить на кострах, у нас есть консервы — дня на три нам хватит", — рассказал капитан.

Покидать территорию порта экипаж может, однако деньги у моряков закончились. Пятнадцатого июня их должен сменить другой экипаж, но как будут в дальнейшем развиваться события — неизвестно.

В компании OOO "Блэксия Ферри и Инвестиции" прокомментировать ситуацию отказались, объяснил это тем, что все вопросы надо задавать судебным органам Эстонии.

Экипаж обратился в российское посольство Таллине с просьбой помочь в разрешении ситуации с арестом "Петербурга".

"Сейчас нам стало известно, что арест на наш паром был наложен еще 26 апреля, то есть полтора месяца тому назад. Узнав об этом, мы связались с капитаном парома, беседовали с ним, выясняли причины произошедшего, проинформировали об этом Москву", — рассказал посол Александр Петров.

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У этого парома, отметил он, есть судовладельцы, которые должны принять незамедлительные меры.

"В первую очередь, дело за судовладельцами, но мы объяснили капитану, что в случае необходимости и посольство готово оказать необходимое содействие в решении возникающих вопросов", — пояснил посол.

OOO "Блэксия Ферри и Инвестиции" — судоходная компания холдинга РЖД, которая занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Черном морях.

Паром "Петербург" построили в Германии в 1986 году. В 2010 году он стал вторым железнодорожным паромом, который начал курсировать на линии Балтийск — Усть-Луга. Он вмещает до сорока девяти вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, может перевозить до 150 пассажиров.

На пароме имеются трех- и двухместные каюты туристического класса и каюты повышенной комфортности. Грузовместимость судна — семь тысяч тонн, скорость — 15,8 узла.

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