На Черногорию обрушился шторм

БЕЛГРАД, 9 июн – РИА Новости. Сильный ветер скоростью свыше 30 метров в секунду утром в субботу повредил дома и объекты инфраструктуры в населенных пунктах Боко-которского залива Черногории, сообщили экстренные службы республики.

Сообщается, что больше всего пострадали населенные пункты муниципалитета Герцег-Нови — Мелине, Каменари и Поди, а также окрестности близлежащего аэропорта Тиват.

"В поселке Мелине разрушена насосная станция, оптовый рынок, большие повреждение получило здание пожарной охраны, повалены билборды, пострадал жилой объект рядом с местной больницей и сама больница. Разрушена автомойка, конструкции автопарковки", — приводит Радио и телевидение Черногории заявление начальника местной коммунальной полиции Марию Андрич.

Смерч побил стекла и поломал крышу больницы Мелине, повредил технические постройки. Поломанные ветром деревья утром перегородили трассу, стихия перевернула два автомобиля.

"Повреждены два малых самолета P180, которые стояли на поле аэропорта Тиват. Речь идет о самолетах весом около 6 тонн, которые подверглись воздействию смерча, что говорит о силе стихии", — цитирует телеканал сообщение руководства аэропорта.

Служба защиты и спасения Черногории и коммунальная полиция продолжают собирать информацию об ущербе на местах. Данных о пострадавших нет.